Калинская вслед за Александровой вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Сегодня, 11 марта, уроженка Москвы проиграла во 2-м круге чешке Каролине Плишковой. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:0, 6:4 в пользу Плишковой.

За выход в следующую стадию турнира чешка поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Добавим, что турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.

Ранее соревнования покинула другая россиянка, Екатерина Александрова. Она уступила китаянке Синьюй Ван.