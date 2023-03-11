Рублев обыграл Легечку и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Уроженец Москвы Андрей Рублев победил чешского теннисиста Иржи Легечку.

Матч, прошедший во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (США), завершился в пользу россиянина – 6:4, 6:2. Для этого ему понадобилось 1 час 16 минут.

За выход в следующую стадию турнира Рублев сыграет с французом Уго Умбером. Матч состоится 12 марта и начнется в 20.00 по Москве.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.

Ранее в 3-й круг соревнований вышел другой российский теннисист, Даниил Медведев.