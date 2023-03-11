Грачева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Мартич 

Российская теннисистка Варвара Грачева в двух сетах оказалась сильнее представительницы Хорватии Петры Мартич в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки.

66-я ракетка мира один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету хорватской соперницы – два эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в следующем раунде турнира Грачевой предстоит встретиться с победительницей пары Мария-Касаткина.