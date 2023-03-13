Хачанов вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов завершил борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Сегодня, 13 марта, уроженец Москвы потерпел поражение в 3-м круге от испанца Алехандро Давидовича-Фокины. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 4:6, а ее продолжительность составила 2 часа 19 минут.

За выход в следующую стадию турнира испанец поспорит с чилийским теннисистом Кристьяном Гарином.

Добавим, что соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 19 марта. Их призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Уго Умбера и вышел в 1/8 финала.