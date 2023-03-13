Медведев вслед за Рублевым вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Лучший теннисист России Даниил Медведев одержал очередную победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Сегодня, 13 марта, уроженец Москвы обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 46 минут.

Таким образом, россиянин вышел в 1/8 финала, где сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.