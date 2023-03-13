ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев вслед за Рублевым вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с Александром Зверевым.
13 марта 2023 08:48
автор: Артур Гичунцев

Лучший теннисист России Даниил Медведев одержал очередную победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Сегодня, 13 марта, уроженец Москвы обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 46 минут.

Таким образом, россиянин вышел в 1/8 финала, где сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов.

источник: «Советский спорт»
Потапова и Кудерметова завершили свое выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
Российские теннисистки остановились на третьем раунде.
13.03.2023 09:14
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев вслед за Рублевым вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с Александром Зверевым.
13.03.2023 08:48
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Хачанов вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин проиграл в 3-м круге испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
13.03.2023 08:28
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин решил все вопросы за 1 час 22 минуты.
13.03.2023 08:12
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Грачева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Мартич 
Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут.
11.03.2023 23:27
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Рублев обыграл Легечку и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин решил все вопросы за 1 час 16 минут.
11.03.2023 10:23
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Калинская вслед за Александровой вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка уступила Каролине Плишковой из Чехии.
11.03.2023 09:28
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Александрова завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
Уроженка Москвы проиграла китаянке Синьюй Ван.
11.03.2023 09:13
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Медведев обыграл Накашиму и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Следующим соперником россиянина станет белорус Илья Ивашко.
11.03.2023 08:59
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Андрей Чесноков: Медведев — это номер один
Известный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал форму россиянина Даниила Медведева перед стартом турнира в американском Индиан-Уэллсе.
10.03.2023 16:14
Теннис
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика