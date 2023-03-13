Медведев рассказал, как собирается побеждать Зверева

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала против представителя Германии Александра Зверева в рамках 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.

«Всё будет зависеть от того, кто в розыгрыше из 20 ударов сделает наилучший удар, который нарушит баланс соперника. Здесь это сделать нелегко. Он возвращается, он играет все лучше и лучше. Думаю, он ещё не в той форме, в какой был до травмы. Но для него каждый новый матч с игроком топ-уровня представляет собой возможность вернуться на былой уровень. Мне надо показать свой лучший теннис и отложить его возвращение как минимум до следующего турнира», - приводит слова теннисиста пресс-служба АТР.

Напомним, Зверев был вынужден пропустить практически весь прошлый сезон в связи с тяжелой травмой голеностопа.

Ранее Медведев выиграл два подряд турнира АТР и улучшил свои позиции в мужском рейтинге.