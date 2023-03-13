«Норри напоминает мне Медведева». Рублев - о своем следующем сопернике на турнире в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о следующем сопернике на турнире в американском Индиан-Уэллсе. В четвертом круге россиянин сыграет с британцем Кэмероном Норри, занимающем 12-ю строчку в рейтинге ATP.

«Это совсем другой соперник, хоть и тоже левша, но не такой, как Уго (Умбер). Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит играть очень низко, любит контратаковать, ждать ошибок, заставляет рисковать. Так что посмотрим. Будет очень тяжёлый матч, и увидим, что будет», – цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

В третьем круге Рублев обыграл француза Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3.

Матч с Норри запланирован на 14 марта.