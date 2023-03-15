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Медведев обыграл Зверева в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе, несмотря на травму лодыжки 

Россиянин оступился на корте во время второго сета.
15 марта 2023 00:31
автор: Глеб Шевяков

6-я ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:7, 7:6, 7:5 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 3 часа и 11 минут.

Российский теннисист 12 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Во время второго сета Даниил подвернул лодыжку, после чего ему была оказана медицинская помощь.

На счету немецкого соперника семь эйсов, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 17.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Медведеву предстоит встретиться с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Медведев обыграл Зверева в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе, несмотря на травму лодыжки 
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