Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, обыграв Давидовича-Фокину

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину со счетом 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 44 минуты.

За это время Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реалзиовал два из семи брейк-поинтов.

На счету Давидовича-Фокину один эйс при отсутствии двойных и ни одного брейка при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

В полуфинале «Мастерса» Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, победившим британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4).