Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Белорусской теннисной федерации 17 апреля

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации по поводу приостановки членства организации в Международной федерации тенниса (ITF), сообщается на сайте CAS.

В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса отстранила сборные России и Белоруссии от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года, а затем и в 2023 году.

Слушания пройдут 17 апреля.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать только на турнирах под эгидой АTP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.