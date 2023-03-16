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Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Белорусской теннисной федерации 17 апреля

Организация требует восстановить свое членство в Международной федерации тенниса.
16 марта 2023 15:31
автор: Александр Евграфов

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Белорусской теннисной федерации по поводу приостановки членства организации в Международной федерации тенниса (ITF), сообщается на сайте CAS.

В начале марта 2022 года Международная федерация тенниса отстранила сборные России и Белоруссии от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года, а затем и в 2023 году.

Слушания пройдут 17 апреля.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать только на турнирах под эгидой АTP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Белорусской теннисной федерации 17 апреля
Организация требует восстановить свое членство в Международной федерации тенниса.
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