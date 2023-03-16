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Медведев выступит на турнире категории ATP 500 в Барселоне впервые с 2019 года

Ожидается, что в соревновании примут участие Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
Медведев выступит на турнире категории ATP 500 в Барселоне впервые с 2019 года
16 марта 2023 15:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: IMAGO

Российский теннисист планирует выступить на турнире категории ATP 500 в Барселоне впервые с 2019 года, информируют испанские СМИ.

По данным источника, ожидается, что в турнире, который отмечает в этом году 70-летний юбилей, также выступят Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас.

Матчи турнира состоятся с 17 по 23 апреля.

В настоящее время Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где за путевку в финал по борется с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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