Медведев выступит на турнире категории ATP 500 в Барселоне впервые с 2019 года

Российский теннисист планирует выступить на турнире категории ATP 500 в Барселоне впервые с 2019 года, информируют испанские СМИ.

По данным источника, ожидается, что в турнире, который отмечает в этом году 70-летний юбилей, также выступят Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас.

Матчи турнира состоятся с 17 по 23 апреля.

В настоящее время Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, где за путевку в финал по борется с американцем Фрэнсисом Тиафо.