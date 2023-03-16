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Андрей Ольховский: Многое зависит от того, как Медведев будет подавать

Российский теннисист Андрей Ольховский высказался, что ждет от полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо.
16 марта 2023 16:08

«Тиафо, на мой взгляд, более разнообразен, чем кто-либо из предыдущих соперников Медведева. И Тиафо не боится играть с лета — он выходит, разрывает, режет. Поэтому по игре это очень тяжелый соперник на сегодняшний день, особенно когда он в хорошей форме — потому что он играет в один ритм. Про испанца ты знаешь, как он будет играть. А здесь будут и укороченные, и выходы к сетке. Будет очень интересно.

На мой взгляд, очень многое зависит от того, насколько Даня будет хорошо подавать. Если он будет хорошо подавать, то, естественно, будет фаворитом матча, но игра легкой не будет. Надеюсь, что с его ногой после двух игр все в порядке. Конечно, совсем все хорошо быть не может, там есть растяжение. Но посмотрим, как будет», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Андрей Ольховский: Многое зависит от того, как Медведев будет подавать
Российский теннисист Андрей Ольховский высказался, что ждет от полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо.
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