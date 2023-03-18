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«Права на ошибку не так уж много»: Рыбакина готовится к финалу с Соболенко

Турнир в Индиан-Уэллсе вышел на финишную прямую.
18 марта 2023 09:30
автор: Александр Шульгин

Казахская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своими ожиданиями от финального поединка турнира в американском Индиан-Уэллсе, в котором она сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

«Я отчасти реалист. Я знаю, что, если завтра покажу свой лучший теннис, есть шансы, что я выиграю. Если будет небольшой спад, как сегодня, шансов меньше только потому, что она номер один и очень стабильна. Поэтому права на ошибку не так уж и много», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, в полуфинале Рыбакина обыграла Игу Швентек со счетом 6:2, 6:2. В свою очередь, Соболенко одолела гречанку Марию Саккари (6:3, 6:2).

источник: «Советский спорт»
«Права на ошибку не так уж много»: Рыбакина готовится к финалу с Соболенко
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