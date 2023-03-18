Соболенко предположила, почему Цуренко отказалась играть матч на турнире в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась относительно снятии украинской теннисистки Леси Цуренко с их матча на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе.

«Думаю, что снятие Цуренко было обусловлено чем-то большим, нежели политическая ситуация. В прошлом году у меня была сложная ситуация с ее тренером из-за того, как он со мной обращался. Думаю, он оказал не Цуренко сильное давление, именно поэтому снятие и произошло», – заявила белорусская теннисистка на пресс-конференции.

В полуфинале Соболенко обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 6:3.