Медведев обыграл Тиафо в двух сетах и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что в полуфинальной встрече шестая ракетка мира в двух сетах одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо – 7:5, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 1 час 48 минут.

На счету россиянина девять подач навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. Его соперник оформил три эйса, допустил одну двойную и реализовал два брейка из трех.

В финале Медведев сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания).