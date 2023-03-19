Алькарас обыграл Синнера и сыграет с Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе нанес поражение итальянцу Яннику Синнеру.

Встреча, которая длилась 1 час и 54 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Алькарас совершил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку,а также реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Синнера четыре эйса, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк из двух.

В финале испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.