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Медведев вышел в финал четвертого турнира подряд

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет 8,8 миллиона долларов.
19 марта 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев продлил свою беспроигрышную серию.

Спортсмен победил Фрэнсиса Тиафо из США в полуфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Даниила. Россиянин не проигрывает уже 19 матчей и вышел в финал четвертого турнира подряд, сообщает ТАСС.

Как уточняет «Профиль», сейчас Медведев находится на шестой строчке в мировом рейтинге ATP. В финале турнира россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькаросом.

источник: «Профиль»
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