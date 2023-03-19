Медведев вышел в финал четвертого турнира подряд

Российский теннисист Даниил Медведев продлил свою беспроигрышную серию.

Спортсмен победил Фрэнсиса Тиафо из США в полуфинале турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Даниила. Россиянин не проигрывает уже 19 матчей и вышел в финал четвертого турнира подряд, сообщает ТАСС.

Как уточняет «Профиль», сейчас Медведев находится на шестой строчке в мировом рейтинге ATP. В финале турнира россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькаросом.