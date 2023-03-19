Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире на данный момент

Вторая ракетка мира, Карлос Алькарас высказался о своем сопернике по финалу турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Данииле Медведеве.

Отмечается, что спортсмены сойдутся на корте завтра, 20 марта, в США. Начало игры – 02:00 мск.

«Мне очень хочется сыграть с лучшим теннисистом в мире. У меня сложился такой принцип. Если ты хочешь стать лучшим, то тебе необходимо играть и обыгрывать самых лучших. Он добился великолепной победной серии, поэтому сейчас лучший в мире. Но к финалу я готов, хочу показать, на что способен», – приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Добавим, что Медведев выиграл 19 теннисных матчей кряду и завоевал три трофея подряд.