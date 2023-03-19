ITF дисквалифицировал двоих россиян за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тенниса дисквалифицировала двух российских игроков.

Как сообщает ТАСС, они наказаны за нарушение антидопинговых правил. Речь идет об Иване Михайлюке и Дарье Мишиной.

Отмечается, что 24-летний спортсмен дисквалифицирован за отказ от сдачи допинг-пробы. Отстранение Михайлюка действует с 14 января 2022 года по 13 января 2026 года.

В допинг-пробе Дарьи обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Она отстранена на три. Срок дисквалификации теннисистки действует до 16 октября 2024 года.