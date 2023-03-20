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Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец вернул себе титул первой ракетки мира.
20 марта 2023 07:56
автор: Александр Евграфов

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составлял 8,8 миллиона долларов.

Матч завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Игра продолжалась 1 час и 10 минут. На счету Медведева были две двойные ошибки и ни одного эйса. У его соперника одна подача на вылет и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Медведев проиграл, прервав серию матчей из 19 побед. Это вторая по продолжительности серия в карьере россиянина. На стыке 2020 и 2021 годов он выиграл 20 матчей подряд.

Ранее спортсмены однажды сыграли друг с другом. Они встречались в матче второго круга Уимблдона-2021, в котором Медведев победил.

Алькарас после победы в Индиан-Уэллсе обогнал Новака Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира.

источник: «Советский спорт»
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