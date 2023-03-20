Рыбакина победила Соболенко и выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составлял 8,8 миллиона долларов.

Рыбакина в финале обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты.

Для 23-летней Рыбакиной, действующей победительницы Уимблдонского турнира, это четвертый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. В январе Соболенко и Рыбакина встречались в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда сильнее оказалась белорусская теннисистка .