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Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев стал пятым

Победитель и финалист турнира в Индиан-Уэллсе улучшили свои позиции.
20 марта 2023 09:06
автор: Александр Евграфов

Испанский теннисист Карлос Алькарас, победивший на турнире в Индиан-Уэллсе, возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Он обошел серба Новака Джоковича и вернул себе статус первой ракетки мира.

Россиянин Даниил Медведев также поднялся на одну строчку и занимает теперь пятое место. Карен Хачанов потерял одну позицию, переместившись с 15-го на 16-е место.

Рейтинг ATP, 20 марта

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 7420 очков;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 7160;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5770;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5560;

5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 4330;

6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3415;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 3390;

8 (8). Хольгер Руни (Дания) – 3325;

9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) - 3065;

10 (5). Тейлор Фриц (США) – 2975...

16 (15). Карен Хачанов (Россия) – 2505.

источник: «Советский спорт»
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