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Медведев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP

Россиянин поднялся с третьей на вторую строчку.
20 марта 2023 09:19
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На минувшей неделе Медведев стал финалистов турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Лидером гонки остался серб Новак Джокович. Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Карен Хачанов занимает 10-ю позицию, Андрей Рублев - 12-ю, Александр Шевченко – 65-ю, а Роман Сафиуллин – 89-ю.

Чемпионская гонка ATP, версия от 20 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2430;

2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 2030;

3 (13). Карлос Алькарас (Испания) - 1550;

4 (2). Стефанос Циципас (Греция) - 1480;

5 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1245;

6 (4). Томми Пол (США) - 1175;

7 (9). Янник Синнер (Италия) - 1135;

8 (6). Тейлор Фриц (США) - 1095;

9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 880;

10 (8). Карен Хачанов (Россия) - 855...

12 (10). Андрей Рублев (Россия) - 795...

65 (118). Александр Шевченко (Россия) - 224...

89 (92). Роман Сафиуллин (Россия) - 177.

источник: «Советский спорт»
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