Медведев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
На минувшей неделе Медведев стал финалистов турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
Лидером гонки остался серб Новак Джокович. Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.
Карен Хачанов занимает 10-ю позицию, Андрей Рублев - 12-ю, Александр Шевченко – 65-ю, а Роман Сафиуллин – 89-ю.
Чемпионская гонка ATP, версия от 20 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 2430;
2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 2030;
3 (13). Карлос Алькарас (Испания) - 1550;
4 (2). Стефанос Циципас (Греция) - 1480;
5 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) - 1245;
6 (4). Томми Пол (США) - 1175;
7 (9). Янник Синнер (Италия) - 1135;
8 (6). Тейлор Фриц (США) - 1095;
9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 880;
10 (8). Карен Хачанов (Россия) - 855...
12 (10). Андрей Рублев (Россия) - 795...
65 (118). Александр Шевченко (Россия) - 224...
89 (92). Роман Сафиуллин (Россия) - 177.