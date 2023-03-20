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Грачева поднялась на 20-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка улучшила свои позиции на восемь пунктов.
20 марта 2023 09:39
автор: Максим Скороходов

Женская теннисная ассоциация представила рейтинг чемпионской гонки, по результатом которой определяются участники Итогового турнира.

Первые восемь мест занимают все те же теннисистки, среди россиянок наибольшего прогресса добилась Варвара Грачева, поднявшись на 20-е место, лучшей среди ее соотечественниц является Вероника Кудерметова, занимающая 16-ю позицию.

Напомним, что Грачева показала лучший результат среди россиянок на турнире в Индиан-Уэллс, дойдя до 1/8 финала, выиграла его Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан.

Чемпионская гонка WTA от 20 марта.

1 (прошлое место -1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3310 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2561;
3 (3). Ига Швентек (Польша) - 1810;
4 (5). Джессика Пегула (США) - 1515;
5 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1420;
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) - 1371;
7 (8). Кори Гауфф (США) - 1185;
8 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 1051;
9 (10). Каролин Гарсия (Франция) - 991;
10 (9). Магда Линетт (Польша) - 937...

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) - 706...

20 (28). Варвара Грачева (Россия) - 558;

21 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 547...

23 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 537;

24 (22). Анастасия Потапова (Россия) - 531...

56 (49). Екатерина Александрова (Россия) - 252...

60 (58). Анна Блинкова (Россия) - 235...

66 (62). Анна Калинская (Россия) - 218...

89 (87). Эрика Андреева (Россия) - 134...

96 (92). Диана Шнайдер (Россия) - 114...

источник: WTA
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