«Хочу стать первой ракеткой мира». Рыбакина о своей главной цели в теннисе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, победившая на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, рассказала о своей главной цели в спорте.

«Это самая большая цель – конечно стать первой ракеткой мира. Впереди долгий путь. А первый номер – это конечная цель. Сейчас я седьмая в рейтинге, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому я сосредоточена на следующем турнире и просто стараюсь не думать сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда все пока далеко», - сказала Рыбакина на пресс-конференции после финала в Индиан-Уэллсе.

После победы в этом турнире Рыбакина поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA. На следующей неделе действующая победительница Уимблдона примет участие в турнире в Майами.