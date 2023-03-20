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«Хочу стать первой ракеткой мира». Рыбакина о своей главной цели в теннисе

Победительница Уимблдонского турнира рассказала о ближайших планах.
20 марта 2023 12:15
автор: Александр Евграфов

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, победившая на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, рассказала о своей главной цели в спорте.

«Это самая большая цель – конечно стать первой ракеткой мира. Впереди долгий путь. А первый номер – это конечная цель. Сейчас я седьмая в рейтинге, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому я сосредоточена на следующем турнире и просто стараюсь не думать сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда все пока далеко», - сказала Рыбакина на пресс-конференции после финала в Индиан-Уэллсе.

После победы в этом турнире Рыбакина поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA. На следующей неделе действующая победительница Уимблдона примет участие в турнире в Майами.

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