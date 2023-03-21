Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова сообщила, что вновь победила рак.

Напомним, что в 2010 году 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», успешно прошла лечение от рака груди.

В ноябре прошлого года Мартина заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Медики сообщили 66-летней уроженке Чехословакии, что биопсия выявила рак горла.

«По словам врачей, рака у меня нет. Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до Рождества», - заявила Навратилова.

Отметим, что спортсменка занималась профессиональным спортом с 1975 по 2006 годы.