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Навратилова сообщила, что вновь победила рак

Теннисистка выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде.
21 марта 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова сообщила, что вновь победила рак.

Напомним, что в 2010 году 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», успешно прошла лечение от рака груди.

В ноябре прошлого года Мартина заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Медики сообщили 66-летней уроженке Чехословакии, что биопсия выявила рак горла.

«По словам врачей, рака у меня нет. Я была в полной панике в течение трех дней после того, как узнала о болезни, думая, что могу не дожить до Рождества», - заявила Навратилова.

Отметим, что спортсменка занималась профессиональным спортом с 1975 по 2006 годы.

источник: «Советский спорт»
Навратилова сообщила, что вновь победила рак
Теннисистка выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде.
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