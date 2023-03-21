Медведев и Хачанов подали заявку на участие в турнире ATP в Барселоне

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир ATP 500 в Барселоне.

Отметим, что соревнования пройдут с 17 по 23 апреля.

Сообщается, что кроме российских спортсменов в турнире рассчитывают выступить: 22-кратный обладатель Большого шлема, испанец, Рафаэль Надаль; третья ракетка мира, греческий теннисист, Стефанос Циципас, а также победитель прошлого турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США), Карлос Абаскаль.

Добавим, что на турнир ATP 500 подали заявку на выступление Каспер Рууд, Янник Синнер, Кэмерон Норри и Френсис Тиафу.