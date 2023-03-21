Калинская вышла во второй круг турнира в Майами, одолев Хименес-Касинцеву 

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой в первом круге на турнире категории WTA-1000 в Майами.

Отметим, что матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

24-летняя победительница подала один раз навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету 17-летней соперницы – один эйс, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что в следующем раунде турнира Калинская встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.