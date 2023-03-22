Андреева обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Майами 

Российская теннисистка Эрика Андреева в матче первого круга турнира WTA 1000 в Майами нанесла поражение представительнице США, Эшлин Крюгер.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, в пользу россиянки.

Победительница подала один раз навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В свою очередь, на счету Крюгер – один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из двух.

Добавим, что в следующем раунде турнира Андреева проведет теннисный матч с китаянкой, Чжан Шуай.