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Андреева обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Майами 

Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты.
22 марта 2023 19:46
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева в матче первого круга турнира WTA 1000 в Майами нанесла поражение представительнице США, Эшлин Крюгер.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, в пользу россиянки.

Победительница подала один раз навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В свою очередь, на счету Крюгер – один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из двух.

Добавим, что в следующем раунде турнира Андреева проведет теннисный матч с китаянкой, Чжан Шуай.

Андреева обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Майами 
Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты.
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