Грачева одолела Заневскую в первом круге турнира в Майами

В матче первого круга турнира WTA 1000 в Майами Варвара Грачева обыграла бельгийскую теннисистку Марину Заневскую и вышла в следующую стадию.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу российской спортсменки.

22-летняя победительница дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В свою очередь, на счету бельгийской соперницы – два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что в следующем круге турнира Грачева встретится с тунисской теннисисткой Унс Джабир.