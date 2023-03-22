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Грачева одолела Заневскую в первом круге турнира в Майами

Теннисный матч длился 1 час 25 минут. 
22 марта 2023 21:03
автор: Глеб Шевяков

В матче первого круга турнира WTA 1000 в Майами Варвара Грачева обыграла бельгийскую теннисистку Марину Заневскую и вышла в следующую стадию.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу российской спортсменки.

22-летняя победительница дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В свою очередь, на счету бельгийской соперницы – два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что в следующем круге турнира Грачева встретится с тунисской теннисисткой Унс Джабир.

Грачева одолела Заневскую в первом круге турнира в Майами
Теннисный матч длился 1 час 25 минут. 
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