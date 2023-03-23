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Медведев не уверен, что смена тактики поможет ему победить Алькараса в будущем

Россиянин проиграл испанцу в финале турнира в США.
23 марта 2023 09:52
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев не считает, что смена тактики принесет ему в будущем победу над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Возможно, буду играть менее глубоко, но не знаю. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Также теннисист отметил, что более показательным станет матч на более быстром корте.

Напомним, Медведев проиграл Алькарасау в финале турнира АТР в американском Индиан-Уэллсе.

источник: ATP
Медведев не уверен, что смена тактики поможет ему победить Алькараса в будущем
Россиянин проиграл испанцу в финале турнира в США.
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