Медведев не уверен, что смена тактики поможет ему победить Алькараса в будущем

Российский теннисист Даниил Медведев не считает, что смена тактики принесет ему в будущем победу над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Возможно, буду играть менее глубоко, но не знаю. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Также теннисист отметил, что более показательным станет матч на более быстром корте.

Напомним, Медведев проиграл Алькарасау в финале турнира АТР в американском Индиан-Уэллсе.