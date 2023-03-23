Касаткина проиграла Мертенс во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга турнира WTA в Майами проиграла бельгийке Элизе Мертенс и завершила борьбу за трофей.

Встреча продолжалась два часа восемь минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу соперницы россиянки, которая три раза подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету Касаткиной ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брэйка из семи.

Ранее в третий круг турнира пробилась Анна Блинкова. Позже свои матчи проведут Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Евгения Родина.