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Самсонова разгромила Голубич и вышла в третий круг турнира в Майами

Россиянка не испытала никаких проблем во встрече со швейцаркой.
23 марта 2023 22:52
автор: Александр Шульгин

В матче второго круга турнира WTA в Майами Людмила Потапова нанесла крупное поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Встреча продолжалась всего 53 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки, которая шесть раз подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету ее соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

В третьем круге Самсонова сыграет с китаянкой Синьвэн Жень.

источник: «Советский спорт»
Самсонова разгромила Голубич и вышла в третий круг турнира в Майами
Россиянка не испытала никаких проблем во встрече со швейцаркой.
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