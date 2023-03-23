Самсонова разгромила Голубич и вышла в третий круг турнира в Майами

В матче второго круга турнира WTA в Майами Людмила Потапова нанесла крупное поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Встреча продолжалась всего 53 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки, которая шесть раз подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету ее соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

В третьем круге Самсонова сыграет с китаянкой Синьвэн Жень.