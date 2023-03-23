Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в США

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче второго круга турнира в Майами обыграла представительницу Украины Марту Костюк.

Встреча продолжалась один час 16 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки, которая три раза подавала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 16.

На счету ее соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В следующем круге Потапова сыграет с победителем пары Ребекка Марино - Коко Гауфф.