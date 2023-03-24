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Сафиуллин и Котов проиграли матчи первого круга в Майами и вылетели с турнира

Оба россиянина не смогли составить конкуренции своим соперникам.
24 марта 2023 09:11
автор: Александр Шульгин

В матче первого круга турнира АТР в Майами Роман Сафиуллин проиграл французу Грегуару Барреру.

Встреча продолжалась один час 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Баррера, который восемь раз подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету россиянина шесть эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейка из пяти.

В другой встрече Павел Котов уступил Томасу Мартину Этчеверри.

Матч продолжался один час 21 минуту и завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу аргентинца, который шесть раз подавал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету россиянина два эйса и три двойные ошибки.

источник: «Советский спорт»
Сафиуллин и Котов проиграли матчи первого круга в Майами и вылетели с турнира
Оба россиянина не смогли составить конкуренции своим соперникам.
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