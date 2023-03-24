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Родина и Калинская покинули турнир в Майами, уступив своим соперницам во втором круге

Обе теннисистки провели неудачные матчи.
24 марта 2023 09:29
автор: Александр Шульгин

В матче второго круга турнира WTA в Майами Евгения родина проиграла представительнице Польши Магде Линетт.

Встреча продолжалась один час 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Линетт, которая десять раз подавала навылет, совершила де двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету россиянки ни одного эйса, также две двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

В другом матче Анна Калинская уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Встреча продолжалась два часа 16 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Рыбакиной, которая совершила 14 эйсов, семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

На счету россиянки одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из шести.

источник: «Советский спорт»
Родина и Калинская покинули турнир в Майами, уступив своим соперницам во втором круге
Обе теннисистки провели неудачные матчи.
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