Родина и Калинская покинули турнир в Майами, уступив своим соперницам во втором круге

В матче второго круга турнира WTA в Майами Евгения родина проиграла представительнице Польши Магде Линетт.

Встреча продолжалась один час 26 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Линетт, которая десять раз подавала навылет, совершила де двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету россиянки ни одного эйса, также две двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

В другом матче Анна Калинская уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Встреча продолжалась два часа 16 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Рыбакиной, которая совершила 14 эйсов, семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

На счету россиянки одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из шести.