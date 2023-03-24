Рублев обыграл Вольфа и вышел в третий круг турнира в Майами

В матче второго круга турнира АТР в Майами олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев обыграл представителя США Джона Вольфа и вышел в третий круг соревнований.

Встреча продолжалась один час 42 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина, который 16 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из шести.

Следующим соперником Рублева станет победитель пары Миомир Кецманович - Уго Умбер.