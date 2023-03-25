«Поймала эту волну»: Грачева объяснила, как ей удалось победить Жабер

Российская теннисистка Варвара Грачева поделилась своими эмоциями от победы над представительницей Туниса Онс Жабер в матче второго круга турнира WTA в Майами.

«Я просто, наверное, поймала эту волну, на которой я играю стабильно, где у меня всегда есть возможность играть в свой теннис, быть агрессивной, доставлять другим проблемы своим стилем игры», - приводит слова россиянки пресс-служба женской теннисной ассоциации.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 7 минут.

Таким образом, 22-летняя россиянка вышла 3-й круг соревнований, где сыграет с соотечественницей Эрикой Андреевой.