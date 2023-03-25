Потапова обыграла Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче третьего круга турнира WTA в Майами обыграла хозяйку соревнований Коко Гауфф и вышла в 1/8 финала.

Встреча продолжалась два часа 39 минут и завершилась со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2 в пользу россиянки, которая один раз подавала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету ее соперницы пять эйсов, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из 13.

В следующей стадии Потапова сыграет с китаянкой Синвэнь Жен, которая накануне выбила из розыгрыша Людмилу Самсонову.