Александрова победила Бенчич и вышла в четвертый круг «Мастерса» в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 7:6 (10:8), 6:3.

Александрова за матч восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из девяти.

На счету Бенчич четыре эйса, семь двойных и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В четвертом круге Александрова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, победившей американку Софию Кенин (6:4, 6:4).