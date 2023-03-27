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Медведев на отказе соперника вышел в четвертый круг турнира в Майами

Россиянин должен был встретиться с Алексом Молчаном из Словакии.
27 марта 2023 08:27
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Даниил Медведев стал участником четвертого круга теннисного турнира в Майами (США).

Уроженец Москвы вышел в эту стадию турнира, так как его соперник, словак Алекс Молчан, не смог провести матч из-за травмы правого бедра. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

За выход в следующую стадию турнира Медведев поспорит с лучшим в матче Кентен Гали (Франция) – Маккензи Макдональд (США).

Добавим, что турнир в Майами стартовал 22 марта и завершится 2 апреля. Призовой фонд соревнований – 8 млн 800 тысяч долларов. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарес.

источник: «Советский спорт»
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