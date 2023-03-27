Российская теннисистка Грачева намерена сменить гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева подала документы на получение французского гражданства, пишут местные СМИ.

22-летняя спортсменка тренируется с 2016 года в Каннах и уже сдала тесты на знание французского языка.

В текущем сезоне Грачева дошла до финала турнира WTA, а также успешно выступает в американских «Мастерсах»: в четвертом круге турнира в Майами она сыграет с чешкой Петрой Квитовой, до этого Варвара дошла до аналогичной стадии на турнире в Индиан-Уэллсе.

Грачева занимает 19-ю позицию в чемпионской гонке WTA. Среди россиянок выше только Вероника Кудерметова (17-я).