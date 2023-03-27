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Хачанов победил Легечку и вышел в четвертый круг турнира в Майами

Следующим соперником россиянина может стать грек Стефанос Циципас.
27 марта 2023 19:43
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл чеха Иржи Легечку и вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина, посеянного на турнире под 14-м номером. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут.

В 1/8 финала Хачанов сыграет с победителем матча между чилийцем Кристианом Гарином и греком Стефаносом Циципасом, посеянного на турнире под вторым номером.

источник: «Советский спорт»
Хачанов победил Легечку и вышел в четвертый круг турнира в Майами
Следующим соперником россиянина может стать грек Стефанос Циципас.
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