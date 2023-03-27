Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Майами

Россиянка Анастасия Потапова одержала очередную победу на теннисном турнире в Майами (США).

Сегодня, 27 марта, уроженка Саратова нанесла поражение Чжэн Циньвэнь из Китая. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), а ее продолжительность составила 1 час и 41 минуту.

Таким образом, Потапова вышла в четвертьфинал, где сыграет с лучшей в паре Джессика Пегула (США) – Магда Линетт (Польша).

Турнир в Майами стартовал 21 марта и завершится 2 апреля, а его призовой фонд составляет 8 млн 800 тысяч долларов. В прошлом году соревнования в США выиграла Ига Свентек из Польши.