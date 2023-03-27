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Стал известен соперник Медведева по четвертому кругу турнира в Майами

Спойлер: этот теннисист занимает 79-е место в рейтинге ATP.
Стал известен соперник Медведева по четвертому кругу турнира в Майами
27 марта 2023 23:11
автор: Артур Гичунцев

Определился соперник Даниила Медведева по четвертому кругу теннисного турнира в Майами (США).

Им оказался француз Кентен Алис, занимающий 79-е место в рейтинге ATP. В матче третьего круга он обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Что касается Медведева, то уроженец Москвы «прошел» на этой стадии соревнований словака Алекса Молчана, который отказался от матча из-за травмы бедра.

Добавим, что турнир в Майами стартовал 22 марта и завершится 2 апреля. Призовой фонд соревнований – 8 млн 800 тысяч долларов. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарес.

источник: «Советский спорт»
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