Стал известен соперник Медведева по четвертому кругу турнира в Майами

Определился соперник Даниила Медведева по четвертому кругу теннисного турнира в Майами (США).

Им оказался француз Кентен Алис, занимающий 79-е место в рейтинге ATP. В матче третьего круга он обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Что касается Медведева, то уроженец Москвы «прошел» на этой стадии соревнований словака Алекса Молчана, который отказался от матча из-за травмы бедра.

Добавим, что турнир в Майами стартовал 22 марта и завершится 2 апреля. Призовой фонд соревнований – 8 млн 800 тысяч долларов. В прошлом году его выиграл испанец Карлос Алькарес.