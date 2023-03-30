Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами, одолев Юбэнкса

Пятая ракетка мира, Даниил Медведев одержал победу над представителем США Кристофером Юбэнксом в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу российского теннисиста.

Победитель девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных.

На счету 26-летнего американца – четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из шести.

В полуфинальном матче турнира Медведев встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Франсиско Черундоло (Аргентина)