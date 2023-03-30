Хачанов обыграл Черундоло и встретится с Медведевым в полуфинале турнира в Майами 

Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.

Отметим, что очная встреча спортсменов завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

26-летний победитель семь раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету аргентинского соперника – два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Добавим, что в полуфинальном матче турнира Хачанов встретится со своим соотечественником - Даниилом Медведевым.