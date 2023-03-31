Рыбакина обыграла Пегулу и вышла в финал «Мастерса» в Майами, Александрова остановилась в 1/4 финала

Теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами победила американку Джессику Пегулу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 1 час 54 минуты, за это время Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала такое же количества брейк-поинтов, имея 15 попыток.

На счету Пегулы один эйс, две двойные и пять брейков при 11 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В финале Рыбакина сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой и румынкой Сораной Кирстя. Квитова в ночь на 31 марта за 2 часа 13 минут победила в четвертьфинале россиянку Екатерину Александрову (6:4, 3:6, 6:3).