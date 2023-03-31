Спортсменов из России и Белоруссии допустят на Уимблдон-2023

Ассоциация лаун-тенниса сделала заявление относительно участия российских и белорусских спортсменов в Уимблдоне.

Отмечается, что теннисисты смогут выступить на турнире «Большого шлема» в Великобритании только в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены должны будут подписать декларации о нейтралитете. В ассоциации подчеркивают, что это соответствует указаниям правительства Великобритании. Соблюдение заявлений будет контролироваться со стороны организаторов.

Напомним, что турнир пройдет с 3 по 16 июля.