Чесноков считает, что Медведев обыграет Хачанова в полуфинальном матче турнира в Майами 

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков дал прогноз на полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Майами между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым.

Отметим, что российский полуфинал состоится сегодня, 31 марта. Начало матча – 20:00 мск.

«Думаю, что в финале сыграет Медведев, он находится в невероятной форме. Чтобы Хачанову его победить, надо будет иметь удар экстракласса, который станет для Даниила неожиданностью. Медведев достает все мячи, добегает ногами к любому. Розыгрыши, которые придется выдерживать Хачанову, будут тяжелыми», – приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Добавим, что в этом году Медведев одержал три победы на турнирах АТР – в Роттердаме, Дохе и Дубае. Ему не покорился лишь финал в Индиан-Уэллсе.